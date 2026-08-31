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Wolf reisst bei Egg SZ zwei Schafe

Keystone-SDA

Auf einer Weide in Haltli in Egg sind am Sonntagmittag zwei tote Schafe entdeckt worden. Laut dem Schwyzer Amt für Wald und Natur deuten die vorgefundenen Spuren auf einen Wolfsangriff hin, wie es am Montag hiess.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei sei am Sonntag gegen Mittag über ein totes Schaf auf einer Weide bei Haltli informiert worden. Die Wildhut stellte vor Ort zwei tote Schafe fest. Zudem stellte sich laut Mitteilung heraus, dass zwei weitere Schafe fehlten.

Die Wildhut sicherte die DNA-Proben. Sie wurden zur Analyse eingesandt.

Die vorgeschriebenen Herdenschutzmassnahmen waren laut dem zuständigen Herdenschutzkoordinator «nicht vollständig» erfüllt. Damit seien die Voraussetzungen für die Anerkennung der Schafe als «anrechenbares Rissereignis» derzeit nicht gegeben. Die Tiere waren demnach nicht ausreichend geschützt.

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