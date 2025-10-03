Xherdan Shaqiri träumt von eigener Familie

Xherdan Shaqiri plant laut eigenen Aussagen in der "Schweizer Illustrierten" privat sein nächstes Kapitel. "Eine eigene Familie zu gründen, ist sicher ein grosses Ziel. Das braucht aber Zeit", sagte der Basler Fussballer dem Magazin.

(Keystone-SDA) Konkreter wurde der ehemalige Natispieler nicht. Seiner weiteren Karriere blickt er mit Zuversicht entgegen: «Ich spüre, dass die Leute gernhaben, wie ich Fussball spiele», sagte Shaqiri, der am Donnerstagabend beim 2:0-Sieg des FC Basel in der Europa-League-Gruppenhase gegen den VfB Stuttgart das zweite Tor erzielte.

Seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft im Juli 2024 bereue er nicht. Er habe eine schöne Zeit gehabt und «im richtigen Moment» aufgehört. Nun habe er mehr freie Tage und mehr Ruhe. Gerüchte über Streitigkeiten mit Nationaltrainer Murat Yakin wies er zurück. «Wir hatten nie ein grosses Problem miteinander», so Shaqiri. Zwar habe er wenig Spielzeit bekommen, was auch ein Mitgrund für seinen Rücktritt gewesen sei, doch der Rest sei Spekulation gewesen.

Eine Rückkehr in die Nationalmannschaft wolle er nicht kategorisch ausschliessen. Er betonte jedoch: «Ich glaube, die Nati ist auf einem guten Weg und braucht mich gar nicht – im Moment», fügte er schmunzelnd an.