The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Xherdan Shaqiri träumt von eigener Familie

Keystone-SDA

Xherdan Shaqiri plant laut eigenen Aussagen in der "Schweizer Illustrierten" privat sein nächstes Kapitel. "Eine eigene Familie zu gründen, ist sicher ein grosses Ziel. Das braucht aber Zeit", sagte der Basler Fussballer dem Magazin.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Konkreter wurde der ehemalige Natispieler nicht. Seiner weiteren Karriere blickt er mit Zuversicht entgegen: «Ich spüre, dass die Leute gernhaben, wie ich Fussball spiele», sagte Shaqiri, der am Donnerstagabend beim 2:0-Sieg des FC Basel in der Europa-League-Gruppenhase gegen den VfB Stuttgart das zweite Tor erzielte.

Seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft im Juli 2024 bereue er nicht. Er habe eine schöne Zeit gehabt und «im richtigen Moment» aufgehört. Nun habe er mehr freie Tage und mehr Ruhe. Gerüchte über Streitigkeiten mit Nationaltrainer Murat Yakin wies er zurück. «Wir hatten nie ein grosses Problem miteinander», so Shaqiri. Zwar habe er wenig Spielzeit bekommen, was auch ein Mitgrund für seinen Rücktritt gewesen sei, doch der Rest sei Spekulation gewesen.

Eine Rückkehr in die Nationalmannschaft wolle er nicht kategorisch ausschliessen. Er betonte jedoch: «Ich glaube, die Nati ist auf einem guten Weg und braucht mich gar nicht – im Moment», fügte er schmunzelnd an.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
46 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft