Zürcher Polizei verhaftet Schützen in Regensdorf – keine Verletzten

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Zürich hat den Schützen in Regensdorf verhaften können. Verletzte gab es keine. Der Mann hatte am frühen Dienstagmorgen mehrmals geschossen.

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(Keystone-SDA) Der Einsatz sei beendet, sagte eine Sprecherin der Kantonspolizei auf Anfrage von Keystone-SDA. Nähere Informationen sollen folgen. Um 4.15 Uhr meldeten sich Anwohner bei der Kantonspolizei, weil sie mehrere Schüsse gehört hätten. Die Einsatzkräfte, die sofort ins Neubauquartier beim Bahnhof ausrückten, hörten diese ebenfalls.

Die Polizei konnte die Wohnung des möglichen Täters lokalisieren und ihn schliesslich festnehmen. Vor Ort waren Verhandlungsführer der Polizei sowie die Sondereinheit Diamant. Hintergrund und Motivation des Vorfalls sind noch völlig unklar.