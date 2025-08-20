The Swiss voice in the world since 1935
Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch hat wieder geheiratet

Keystone-SDA

Der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch hat noch einmal geheiratet. Seine Angetraute, die Französin Alexia Darce, lernte der 60-Jährige in einer Buchhandlung in Zürich kennen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Bund der Ehe bedeute für ihn «das Bekenntnis zur Beziehung», sagte Jositsch dem «Tages-Anzeiger», der am Mittwoch über die Hochzeit vom 26. Juli berichtete. Kennengelernt hat der Professor für Strafrecht die Buchhändlerin demnach vor zehn Jahren an ihrer Arbeitsstelle. Dort holte er sich immer wieder Rat, um mit ihr in Kontakt zu bleiben.

Für beide ist es schon die zweite Ehe. In den 1990er Jahren war Jositsch mit einer Kolumbianerin verheiratet und lebte und arbeitete auch in dem südamerikanischen Land, dessen Staatsbürgerschaft er besitzt. Danach war er mehrere Jahre mit der damaligen Winterthurer SP-Politikerin Chantal Galladé liiert. Jositsch hat einen erwachsenen Sohn.

