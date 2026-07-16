Zürich: Rund 550 Feuerwehrnotrufe nach Unwetter

Keystone-SDA

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Die Einsatzleitzentrale in Zürich hat am Donnerstagabend nach einem Unwetter rund 550 Feuerwehrnotrufe entgegengenommen. Der Höhepunkt des Einsatzaufkommens wurde gegen 20.00 Uhr erreicht, wie Schutz & Rettung Zürich auf der Plattform X mitteilte.

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(Keystone-SDA) Im Kanton Zürich rückte die Feuerwehr zu 286 Einsätzen aus. Die meisten Einsätze standen demnach im Zusammenhang mit Wasser in Gebäuden und umgestürzten Bäumen. Besonders stark betroffen waren laut Mitteilung Winterthur, Volketswil und Dübendorf.

Zum jetzigen Zeitpunkt seien keine verletzten Personen gemeldet worden, sagte eine Sprecherin von Schutz & Rettung Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.