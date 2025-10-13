Zeki Bulgurcu kann sich ein zweites Kind vorstellen

Keystone-SDA

Zeki Bulgurcu kann sich laut eigenen Aussagen im "Blick" ein zweites Kind vorstellen. "Ich liebe das Elternsein und möchte es nicht mehr anders haben", sagte der 35-jährige Influencer, der im Mai zum ersten Mal Vater geworden ist.

(Keystone-SDA) Gemeinsam mit seiner Partnerin Yuliya Benza hatte er die Geburt seines Sohnes, Malik Levi, auf Instagram verkündet. Wie das Paar dem «Blick» erzählte, gedeihe er prächtig, schlafe ruhig und mache die Nächte meist problemlos durch.

«Doch nun beginnt er zu zahnen. Und zum Glück gibt es sonst auch noch Make-up», sagte Benza über die Möglichkeiten, Müdigkeit zu kaschieren. «Unser Leben ist nun zwar ganz anders als früher, doch wir geniessen es in vollen Zügen», ergänzte die ehemalige Bachelorette.

Die junge Familie lebt im ländlichen Teil des Kantons Zürich. «Ich brauchte etwas Distanz zum Rummel», erklärte Bulgurcu, der früher eine Wohnung mitten in der Stadt gehabt habe. Da er bäuerliche Wurzeln habe, sei ihm die neue Umgebung nicht ganz fremd, sagte er weiter.