Zeki und Yuliya haben Schoggi für Flugpassagiere eingepackt

Keystone-SDA

Influencer Zeki Bulgurcu und Ex-Bachelorette Yuliya Benza sind erstmals mit ihrem Baby in die Ferien geflogen. Zur Besänftigung von Flugpassagieren hatten sie Schokolade eingepackt, wie Benza "Blick" erzählt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Vor zweieinhalb Monaten kam Sohn Malik auf die Welt. Entsprechend nervös waren die Eltern vor dem Abflug, dass der Kleine beim Flug nach Sardinien mit Ohrendruck zu kämpfen haben könnte. «Zur Sicherheit haben wir kleine Goodie-Bags für die Mitreisenden vorbereitet», sagt Benza in der Samstagsausgabe von «Blick».

Am Säckchen, gefüllt mit Schokolade und Süssigkeiten, hing ein Zettel, der die Fluggäste um Verständnis bat und ihnen eine gute Reise wünschte. «Die Reaktionen waren sehr positiv», sagt die 31-Jährige.

Die Sorgen waren umsonst. Malik habe im Arm des 35-jährigen frischgebackenen Vaters durchgeschlafen. «Er war der stillste Passagier», erzählt Benza.

