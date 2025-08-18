Zentralschweizer Kantone vergeben 2027 Atelierstipendien
Verschiedene Zentralschweizer Kantone vergeben 2027 Atelieraufenthalte in New York und Berlin sowie ein Reisestipendium. Die Stipendien sollen Kunstschaffenden Begegnungen und Austausche mit Kunstschaffenden aus anderen Ländern ermöglichen, teilte der Kanton Zug mit.
(Keystone-SDA) Die Ausschreibung richte sich an professionelle Kunstschaffende aller Sparten, die seit mindestens zwei Jahren in einem der beteiligten Kantone wohnen oder zuvor während mindestens zehn Jahren dort ansässig waren, hiess es im Communiqué der Zuger Direktion für Bildung und Kultur am Montag.
Für 2027 können sich Künstlerinnen und Künstler aus den Kantonen Schwyz, Zug und Obwalden für einen viermonatigen Aufenthalt in New York bewerben. Das Zentralschweizer Atelier in Berlin steht Kunstschaffenden aus Luzern, Schwyz und Uri offen.
Zusätzlich schreibt der Kanton Zug das Zuger Atelier in Berlin sowie das Reisestipendium «Atelier Flex» aus. Dieses ermögliche eine individuell gestaltete Reise, bei der Unterkunft und Räumlichkeiten von den Kunstschaffenden selbst organisiert werden müssten, hiess es. Der Antritt der Reise sei frei wählbar.