Zoé Vergé-Dépré und Jason Joseph offenbar ein Paar

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Beachvolleyballerin Zoé Vergé-Dépré und Hürdenläufer Jason Joseph sollen ein Paar sein. Zuletzt veröffentlichte Vergé-Dépré gemeinsame Ferienfotos auf der Plattform Instagram.

Sowieso zeigten sich die Bernerin und der Basler zuletzt vermehrt zusammen in den sozialen Medien, wie «20 Minuten» wissen will. Auch wurden die beiden gemeinsam an den Swiss Indoors und bei den Beachvolleyball-Schweizermeisterschaften gesehen.

Offiziell kommuniziert haben die beiden 26-Jährigen ihre Beziehung bisher nicht. Joseph wurde 2023 Halleneuropameister über 60 Meter Hürden, Vergé-Dépré gewann im vergangenen Sommer gemeinsam mit Esmée Böbner an der Beachvolleyball-EM die Bronzemedaille.