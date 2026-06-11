Zuger Kunstgesellschaft wählt Präsidentin ab

Keystone-SDA

Die von Querelen geplagte Zuger Kunstgesellschaft hat ihren Vorstand personell neu ausgerichtet. Die Generalversammlung hat am Mittwoch die bisherige Präsidentin Silvia Graemiger abgewählt und durch Peter Frigo ersetzt.

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(Keystone-SDA) Frigo bringe langjährige Führungs- und Vorstandserfahrung aus Wirtschaft, Politik und dem gemeinnützigen Sektor mit, teilte die Kunstgesellschaft am Donnerstag mit.

Die abgewählt Silvia Graemiger hatte das Präsidentenamt erst vor einem Jahr übernommen, dies nachdem Matthias Haldemann, Direktor des Kunsthaus Zug, gehen musste. Im Amt nicht bestätigt wurde neben Graemiger auch das Vorstandsmitglied Malte Frank.

Wiedergewählt wurde Monika Molnar. Neu in den Vorstand gewählt wurden Marcos García Pedraza, Silvan Faessler und Sandi Paucic. Der Vorstand sei damit gezielt um fachliche Kompetenzen erweitert worden, teilte die Kunstgesellschaft mit.

Weiter gehören dem Gremium gemäss der Homepage der Kunstgesellschaft Adrian Beer, Petra Kalt und Guido E. Urbach an.