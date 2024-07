Zum Nachdenken geht Komödiant Peach Weber in den Garten

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Schweizer Komödiant Peach Weber geht zum Nachdenken gerne in seinen Garten in Hägglingen AG. “Wenn es bei der Arbeit im Büro nicht mehr läuft, kann ich in den Garten”, sagte Weber in einem am Freitag veröffentlichten Interview.

“Wenn ich über etwas nachdenken muss, dann nehme ich mir einen Kaffee und sitze hier raus. Nach zehn bis fünfzehn Minuten kommt mir dann meistens wieder etwas in den Sinn”, sagte der 71-Jährige in dem Interview zur “Aargauer Zeitung”. Der im Garten intergrierte Teich sei für ihn “wie ein Meditationsort”, so Weber weiter.

Wichtig sei ihm dabei einfach, dass er dort seine Ruhe habe. Denn die Ruhe inspiriere ihn. “Wenn ich im Garten sitze, ist es, als wäre ich irgendwo in den Bergen. Ich höre Vögel zwitschern, einen Traktor oder einen bellenden Hund. Das sind angenehme, idyllische Geräusche.”

Ein Element, welches im weitesten Sinne auch zu seinem Garten gehört, habe es denn auch in seine Kunst geschafft: Das Lied “Raase mähe” sei beim Rasenmähen entstanden – “zumindest der Refrain”, so Weber. Im Moment arbeitet der Künstler gerade an seinem neuen Programm, mit welchem er 2027 im Zürcher Hallenstadion auftreten wird.