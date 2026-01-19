Zurich unterbreitet Kaufangebot für britischen Versicherer Beazley

Keystone-SDA

Die Zurich-Gruppe streckt die Fühler nach dem britischen Spezialversicherer Beazley aus. Dazu unterbreitet der Versicherungskonzern den Beazley-Aktionärinnen und -Aktionären ein aufgebessertes Übernahmeangebot.

(Keystone-SDA) Je Beazley-Aktie bietet die Zurich neu 1280 Pence, wie der Konzern am Montag mitteilte. Das entspreche gegenüber dem am vergangenen Freitag an der Londoner Börse gesetzten Schlusskurs der Beazley-Titel einer Prämie von 56 Prozent.

Zuvor hatte die Zurich laut eigenen Angaben 1230 Pence in bar je Beazley-Papier geboten. Diesen Vorschlag habe der Verwaltungsrat der Briten jedoch Ende letzter Woche als signifikant unterbewertet zurückgewiesen.

Noch ist nicht klar, ob der Deal auch über die Bühne gehen wird. Sollte dies geschehen, dann würde laut den Angaben ein weltweiter Marktführer im Bereich Specialty-Versicherungen mit rund 15 Milliarden US-Dollar Bruttoprämien entstehen.

Die Transaktion stehe dabei im Einklang mit den an Zurichs Investorentag im November vorgestellten strategischen Prioritäten, heisst es. Finanziert würde der Zukauf durch bestehende Barmittel, neue Schuldinstrumente sowie durch eine Aktienplatzierung. Dabei soll die Übernahme auch zur Erreichung der Finanzziele 2027 der Zurich beitragen.