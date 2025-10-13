Zwei Bahntunnel zwischen Meiringen und Innertkirchen werden saniert

Keystone-SDA

Die Zentralbahn saniert im November den Kirchet- und den Cheistentunnel auf der Bahnlinie Meiringen-Innertkirchen. Vom 3. bis 30. November verkehren Ersatzbusse.

1 Minute

(Keystone-SDA) In einer ersten Sanierungsetappe wurden im Herbst 2024 die Gewölbe und Stellen, wo Wasser eintrat, instandgesetzt. Dazu wurden die Fahrleitungen demontiert und eine provisorische Leitung installiert.

In der nun anstehenden zweiten Etappe wird die provisorische Leitung durch eine Deckenstrommaschine ersetzt, wie die Zentralbahn am Montag mitteilte.

Die Strecke Meiringen-Innertkirchen muss daher während der Bauarbeiten gesperrt werden. Ein Bahnersatzbus verkehrt. Die Haltestellen können jedoch teilweise nicht bedient werden oder befinden sich an anderen Stellen. Fahrradtransporte sind aus Platzgründen nicht möglich.

Das Meiringen-Innertkirchen-Bähnchen war ursprünglich als Werkbahn der Kraftwerke Oberhasli in den 1920er-Jahren gebaut worden. 1946 erhielt die Bahn eine Konzession für den öffentlichen Personentransport. Seit 2021 betreibt die Zentralbahn die Strecke.