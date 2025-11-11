Zwei BMWs aus Baarer Garagenbetrieb gestohlen

Keystone-SDA

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen zwei BMWs aus einem Baarer Garagenbetrieb gestohlen. Sie waren in drei Betriebe eingebrochen und kamen dabei in den Besitz der Autoschlüssel.

(Keystone-SDA) Die Betriebe sind benachbart und befinden sich an der Ruessenstrasse, wie die Zuger Polizei am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Autogaragen seien wegen hochwertiger Fahrzeuge oder unzureichend gesicherter Schlüssel «attraktive Ziele» für Diebe.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.