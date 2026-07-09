The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zwei E-Bike-Unfälle im Thurgau – eine Frau schwer verletzt

Keystone-SDA

Innerhalb von weniger als einer Stunde haben sich am Mittwochnachmittag in Münchwilen und Hefenhofen zwei E-Bike-Unfälle ereignet. Dabei wurden zwei Frauen im Alter von 71 und 75 Jahren verletzt, eine von ihnen schwer.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Der erste Unfall ereignete sich gegen 15.10 Uhr, als eine 71-jährige Frau in Münchwilen mit dem E-Bike unterwegs war, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Vor der E-Bikerin fuhr ein 73-jähriger Velofahrer in dieselbe Richtung. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte die E-Bike-Fahrerin den Velofahrer überholen. Dieser beabsichtigte im selben Moment – ohne Handzeichen – nach links in die Wiesenstrasse abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision.

Die 71-Jährige wurde beim Unfall leicht bis mittelschwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der 73-Jährige blieb unverletzt.

Gegen 16 Uhr kam es zu einem zweiten E-Bike-Unfall, wie die Polizei weiter schreibt. Eine 65-jährige Autofahrerin war in Hefenhofen in Richtung Romanshorn unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 75-jährige E-Bike-Fahrerin auf gleicher Höhe in dieselbe Richtung. Gemäss Kantonspolizei Thurgau wollte die E-Bike-Fahrerin offenbar ein anderes Velo überholen. Dabei übersah sie das neben ihr fahrende Auto, touchierte dieses und stürzte.

Die E-Bike-Fahrerin wurde beim Sturz schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft