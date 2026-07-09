Zwei E-Bike-Unfälle im Thurgau – eine Frau schwer verletzt

Keystone-SDA

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Innerhalb von weniger als einer Stunde haben sich am Mittwochnachmittag in Münchwilen und Hefenhofen zwei E-Bike-Unfälle ereignet. Dabei wurden zwei Frauen im Alter von 71 und 75 Jahren verletzt, eine von ihnen schwer.

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(Keystone-SDA) Der erste Unfall ereignete sich gegen 15.10 Uhr, als eine 71-jährige Frau in Münchwilen mit dem E-Bike unterwegs war, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Vor der E-Bikerin fuhr ein 73-jähriger Velofahrer in dieselbe Richtung. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte die E-Bike-Fahrerin den Velofahrer überholen. Dieser beabsichtigte im selben Moment – ohne Handzeichen – nach links in die Wiesenstrasse abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision.

Die 71-Jährige wurde beim Unfall leicht bis mittelschwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der 73-Jährige blieb unverletzt.

Gegen 16 Uhr kam es zu einem zweiten E-Bike-Unfall, wie die Polizei weiter schreibt. Eine 65-jährige Autofahrerin war in Hefenhofen in Richtung Romanshorn unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 75-jährige E-Bike-Fahrerin auf gleicher Höhe in dieselbe Richtung. Gemäss Kantonspolizei Thurgau wollte die E-Bike-Fahrerin offenbar ein anderes Velo überholen. Dabei übersah sie das neben ihr fahrende Auto, touchierte dieses und stürzte.

Die E-Bike-Fahrerin wurde beim Sturz schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.