Zwei Einbrecher in Vogelsang AG werden von Diensthund gestellt

Keystone-SDA

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Zwei 18-jährige Algerier sind am frühen Freitagmorgen nach Einbrüchen in Vogelsang von der Polizei festgenommen worden. Sie sollen zuvor in bewohnte Häuser eingedrungen sein und gegen einen Mann einen Pfefferspray eingesetzt haben.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 3.15 Uhr hörte ein Bewohner eines Einfamilienhauses an der Aarestrasse verdächtige Geräusche. Als er nachgeschaut habe, habe er im Haus unbekannte Personen entdeckt, die umgehend die Flucht ergriffen hätten, teilte die Kantonspolizei Aargau am Samstag mit.

Etwa zur gleichen Zeit ging bei der Polizei die Meldung eines weiteren Einbruchs in ein Einfamilienhaus an der Bücklistrasse ein. Auch dort erwachte ein Bewohner wegen verdächtiger Geräusche. In seinem Schlafzimmer hielten sich zwei Männer auf. Einer der Einbrecher habe den Bewohner angegriffen, mutmasslich mit einem Pfefferspray, heisst es in der Mitteilung.

Diensthund eingesetzt

Die mit mehreren Patrouillen ausgerückte Polizei wollte in der Umgebung der Einbrüche zwei Personen kontrollieren. Doch die beiden Männer flüchteten mit einem E-Trottinett. Ein Diensthund nahm die Fährte auf. Die Spur führte über eine Eisenbahnbrücke bis an den Waldrand. Dort entdeckten die Einsatzkräfte ein zurückgelassenes E-Trottinett.

Wenig später spürte der Hund zwei Männer auf. Als die Polizei sie anhalten wollte, ergriffen sie erneut die Flucht. Der Diensthund stellte einen der beiden. Eine Polizistin stoppte den zweiten Mann nach einer kurzen Verfolgung zu Fuss.

Es handelt es sich um zwei 18-jährige Algerier. Die Polizei nahm sie unter dringendem Tatverdacht vorläufig fest. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren und wird für beide Untersuchungshaft beantragen.