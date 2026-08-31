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Zwei Franzosen nach Einbruch in Garage in Kaltbrunn SG verhaftet

Keystone-SDA

Zwei Franzosen sind in der Nacht auf Sonntag in Kaltbrunn SG festgenommen worden. Sie sollen zuvor in eine Autogarage eingebrochen sein. Gestohlen wurde aber nichts.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach ein Uhr nachts war der Notrufzentrale ein möglicher Einbruch in eine Autogarage an der Benknerstrasse gemeldet worden. Ein Anwohner habe beobachtet, wie mit Steinen eine Scheibe des Garagentors eingeschlagen wurde, damit sich die Täter Zutritt verschaffen konnten, teilte die St. Galler Kantonspolizei mit.

Mehrere Patrouillen rückten aus, unter anderem auch aus den Kantonen Schwyz und Zürich. Als die Einsatzkräfte bei der Garage eintrafen, war niemand mehr dort. Die sofort eingeleitete Fahndung führte zur Festnahme von zwei Verdächtigen. Es handelt sich um zwei Franzosen im Alter von 22 und 23 Jahren.

Aus der Garage wurden weder Fahrzeuge noch anderes Deliktsgut gestohlen. Der Sachschaden für die eingeschlagene Scheibe beträgt rund 500 Franken.

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