Zwei Fussgängerinnen in Gerlafingen von Auto erfasst und verletzt

Keystone-SDA

In Gerlafingen SO ist es am Freitagabend zu einer Kollision zwischen einem Auto und zwei Fussgängerinnen gekommen. Beide wurden laut der Kantonspolizei Solothurn mittelschwer verletzt.

(Keystone-SDA) Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr wurden in Gerlafingen zwei Fussgängerinnen auf der Wilerstrasse in der Nähe des Bahnhofs von einem Auto erfasst. Die Frauen wollten einen Fussgängerstreifen überqueren, als es zur Kollision kam, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Beide Fussgängerinnen hätten mittelschwere Verletzungen erlitten und seien zur Kontrolle in ein Spital gebracht worden. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Kantonspolizei Solothurn Zeugen, wie es weiter hiess.