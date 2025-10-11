The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zwei Fussgängerinnen in Gerlafingen von Auto erfasst und verletzt

Keystone-SDA

In Gerlafingen SO ist es am Freitagabend zu einer Kollision zwischen einem Auto und zwei Fussgängerinnen gekommen. Beide wurden laut der Kantonspolizei Solothurn mittelschwer verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr wurden in Gerlafingen zwei Fussgängerinnen auf der Wilerstrasse in der Nähe des Bahnhofs von einem Auto erfasst. Die Frauen wollten einen Fussgängerstreifen überqueren, als es zur Kollision kam, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Beide Fussgängerinnen hätten mittelschwere Verletzungen erlitten und seien zur Kontrolle in ein Spital gebracht worden. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Kantonspolizei Solothurn Zeugen, wie es weiter hiess.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft