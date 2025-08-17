The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Zwei jurassische Hobby-Astronomen erhalten Stipendium

Keystone-SDA

Die beiden jurassischen Amateur-Astronomen Damien Lachat und Michel Ory haben für ihre Arbeiten zur Überwachung von Asteroiden ein Stipendium in Höhe von 12'800 Dollar erhalten. Dieses wurde von der Organisation "The Planetary Society" vergeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Stipendienprogramm soll die Verteidigung der Erde gegen Asteroideneinschläge unterstützen.

Die beiden Astronomen führen ihre Beobachtungen am MOSS-Observatorium in Marokko und am Observatoire astronomique jurassien in Vicques JU durch. Die finanzielle Unterstützung wird es ihnen ermöglichen, eine neue Kamera zu erwerben, wie «The Planetary Society» auf ihrer Website mitteilte.

Das Shoemaker Near-Earth Object (NEO) Stipendienprogramm unterstützt «hochentwickelte Amateur-Astronomen auf der ganzen Welt bei ihren Bemühungen, erdnahe Asteroiden zu finden, zu verfolgen und zu charakterisieren», heisst es weiter. In diesem Jahr wurden rund ein Dutzend Preisträger ausgezeichnet.

«The Planetary Society» ist eine gemeinnützige Weltraumorganisation mit Sitz in den USA. Sie widmet sich dem Fortschritt der Weltraumwissenschaften und der Erforschung des Weltraums.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft