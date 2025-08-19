The Swiss voice in the world since 1935
Zwei Männer sterben bei Selbstunfällen im Kanton St. Gallen

Keystone-SDA

Bei zwei Selbstunfällen in Lüchingen am Montag sowie bei Altstätten am Dienstag sind ein 49-jähriger und ein 60-jähriger Mann noch auf der Unfallstelle gestorben. Medizinische Gründe stehen gemäss der Polizei als Unfallursache jeweils im Vordergrund.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Mutmasslich aus medizinischen Gründen verlor ein 49-jähriger Schweizer am Montag in Lüchingen die Kontrolle über sein Auto, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Sein Fahrzeug kam von der Strasse ab und kollidierte frontal mit einem Stein auf der rechten Strassenseite. Anschliessend rollte das Auto weiter und prallte gegen die Betonwand einer Bahnunterführung.

Trotz sofort eingeleiteter medizinischer Erstversorgung vor Ort starb der 49-Jährige, hiess es im Communiqué weiter. Der genaue Unfallhergang werde durch die Kantonspolizei unter Leitung der Staatsanwaltschaft abgeklärt und die Todesursache am Institut für Rechtsmedizin am Kantonsspital untersucht.

Medizinische Gründe dürften auch dazu geführt haben, dass ein 60-jähriger E-Bike-Fahrer auf der Stossstrasse zwischen Gais AR und Altstätten SG mit seinem Velo mit geringer Geschwindigkeit in eine Leitplanke prallte und stürzte. Trotz einer sofort eingeleiteten Reanimation starb der im Kanton Appenzell Ausserrhoden wohnhafte 60-jährige Mann, schrieb die Polizei.

Während der Unfallaufnahme war die Stossstrasse mehrere Stunden gesperrt. Der genaue Unfallhergang und die Todesursache werden abgeklärt.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

