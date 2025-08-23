The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zwei niederländische Jugendliche in Istanbuler Hotel tot aufgefunden

Keystone-SDA

Zwei Jugendliche aus den Niederlanden sind in einem Hotelzimmer in der türkischen Metropole Istanbul tot aufgefunden worden. Ihr Vater sei in ein Krankenhaus gekommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Todesursache sei unklar, es werde zu einer möglichen Vergiftung ermittelt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die zwei Brüder und ihr Vater waren nach einem Bericht des türkischen Senders NTV am Vorabend in ein nahegelegenes Restaurant im belebten Taksim-Viertel gegangen. Die Söhne sollen demnach dort gegessen haben, der Vater aber nicht. Die drei waren den Berichten zufolge zusammen im Urlaub. Mitarbeiter des Hotels entdeckten die Toten demnach in deren Zimmer.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
14 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft