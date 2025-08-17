Zwei Töfffahrer kollidieren in Hofstetten schwer
Ein 61-jähriger deutscher Motorradfahrer ist am Samstagabend in Hofstetten ZH beim Einbiegen in eine Strasse mit einem 18-jährigen Töfffahrer kollidiert. Beide wurden verletzt, der Deutsche schwer.
(Keystone-SDA) Ein Rettungshelikopter flog den Schwerverletzten ins Spital, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Der 18-Jährige wurde mit unbestimmten Verletzungen von einer Ambulanz in ein Krankenhaus gefahren.
Der genaue Unfallhergang wird abgeklärt. Offenbar war der deutsche Fahrer teil einer vierköpfigen Motorradgruppe, die zusammen die Unfall-Kreuzung befuhr.