Zwei Töfffahrer kollidieren in Hofstetten schwer

Keystone-SDA

Ein 61-jähriger deutscher Motorradfahrer ist am Samstagabend in Hofstetten ZH beim Einbiegen in eine Strasse mit einem 18-jährigen Töfffahrer kollidiert. Beide wurden verletzt, der Deutsche schwer.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Rettungshelikopter flog den Schwerverletzten ins Spital, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Der 18-Jährige wurde mit unbestimmten Verletzungen von einer Ambulanz in ein Krankenhaus gefahren.

Der genaue Unfallhergang wird abgeklärt. Offenbar war der deutsche Fahrer teil einer vierköpfigen Motorradgruppe, die zusammen die Unfall-Kreuzung befuhr.

