Zweites Kind von Ex-Skirennfahrerin Tina Weirather ist unterwegs

Keystone-SDA

Tina Weirather ist glücklich. Mitte März erwartet die ehemalige Skirennfahrerin und heutige TV-Kommentatorin ihr zweites Kind.

(Keystone-SDA) «Das zweite Baby ist unterwegs», verkündete die 36-Jährige im gemeinsamen «Podcast am Pistenrand» von ihr, dem Comedian Michael Schweizer und Ex-Skistar Marc Berthod, den SRF auf Instagram postet. Ab Mitte März werde sie dann eine Vertretung beim Podcast haben, so Weirather. Wer an ihrer Stelle vor dem Mikrofon sitzen wird, liess sie offen.

Auch vor einem anderen Mikrofon wird Weirather damit nicht die ganze Saison sitzen. Seit ihrem Rücktritt im Frühjahr 2020 ist sie als Ski-Expertin bei SRF tätig.

Während ihrer Karriere bestritt sie 222 Weltcuprennen und feierte neun Siege. Ihre grössten Erfolge fuhr sie im Super-G ein. In dieser Disziplin wurde Weirather 2017 Vizeweltmeisterin und gewann 2018 Olympia-Bronze, zudem holte sie 2017 und 2018 die kleine Kristallkugel als Beste der Disziplinenwertung.

Ihr privates Glück hat Weirather ebenfalls während ihrer Karriere gefunden. Nach der Saison 2016/17 lernte sie den ehemaligen SRF3-Radiomoderator Fabio Nay kennen und lieben.

Im September 2022 heirateten die beiden in Malbun. Gut ein Jahr später wurden die beiden erstmals Eltern. Sohn Lio erblickte im Januar 2024 das Licht der Welt.