“Xi vuole da Trump l’opposizione all’indipendenza di Taiwan”

Keystone-SDA

Dopo aver preparato il terreno per un anno con l'amministrazione di Donald Trump, Xi Jinping ora mira al suo obiettivo finale: un cambiamento nella politica verso Taiwan. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal.

2 minuti

(Keystone-ATS) Dato che il presidente americano ha mostrato interesse a raggiungere un accordo economico con la Cina il leader di Pechino vuole chiedere in cambio che gli Stati Uniti dichiarino ufficialmente che “si oppongono” all’indipendenza dell’isola.

Da quando è salito al potere alla fine del 2012, Xi ha fatto del passaggio di Taiwan sotto il controllo di Pechino un principio chiave del suo “sogno” di rinascita nazionale. Ora, ormai entrato nel suo terzo mandato, continua a sottolineare che la “riunificazione” è inevitabile e non può essere fermata da forze esterne, riferendosi al sostegno politico e militare di Washington a Taipei.

È per questo, riferiscono le fonti, che Xi non è più soddisfatto della posizione adottata dall’amministrazione di Joe Biden, secondo cui Washington “non sostiene” l’indipendenza di Taiwan, hanno affermato i cittadini. Tale dichiarazione ha rassicurato Pechino, ma non si è discostata dalla politica strategicamente ambigua degli Stati Uniti che riconosce le rivendicazioni di Pechino su Taiwan senza tuttavia avallarle.

Per il leader cinese, in sostanza, la differenza tra non sostenere l’indipendenza di Taiwan e opporvisi esplicitamente non è solo semantica. Ma segnalerebbe un cambiamento radicale nella politica Usa da una posizione neutrale a una che si allinea attivamente con Pechino contro la sovranità dell’isola. E, secondo le fonti, Xi intende approfittare dell’accordo su TikTok e del prossimo vertice Asia-Pacifico in Corea del Sud per avanzare la sua richiesta a Washington.