‘Cina pronta a inviare truppe di peacekeeping a Kiev’

Keystone-SDA

La Cina sarebbe disponibile a inviare truppe di peacekeeping in Ucraina su mandato dell'Onu. È quello che scrive la Welt am Sonntag, citando fonti diplomatiche europee che lo hanno appreso dall'entourage governativo cinese.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Il governo cinese sarebbe pronto a questo solo se le truppe fossero impiegate su incarico dell’Onu”, hanno sottolineato le fonti.

Il giornale tedesco sottolinea che a Bruxelles il piano di Pechino ha incontrato reazioni contrastanti. C’è chi sostiene che la partecipazione di Paesi come la Cina potrebbe favorire l’accettazione di truppe straniere per monitorare l’accordo di pace.

D’altro canto “c’è anche il rischio che la Cina voglia principalmente spiare l’Ucraina e, in caso di conflitto, assumere una posizione chiaramente filo-russa anziché neutrale”, ha affermato un alto diplomatico dell’Ue a condizione di anonimato. Inoltre, la maggior parte dei Paesi della Ue è riluttante a fornire preventivamente un mandato Onu a eventuali forze di peacekeeping per vari motivi.

