The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

A Berna un centinaio di persone in piazza contro abbattimento lupi

Keystone-SDA

Un centinaio di persone si è dato appuntamento oggi pomeriggio sulla Piazza federale a Berna per protestare contro l'abbattimento dei lupi, chiedendo di porre fine al "massacro" dei grandi predatori.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Molti dei dimostranti indossavano indumenti di colore rosso, mentre alcuni di loro si sono presentati con il proprio cane, ha constatato un giornalista dell’agenzia Keystone-ATS. Durante la manifestazione sono state scandite parole di protesta al ritmo di tamburi.

La manifestazione è stata indetta dal “Comitato contro l’abbattimento dei lupi” ed era sostenuta da diverse organizzazioni che si battono per la tutela degli animali.

“La Confederazione sta giocando un gioco crudele e antidemocratico”, ha affermato il comitato. “Cuccioli di lupo vengono uccisi quasi arbitrariamente” e in Svizzera stiamo assistendo ad un vero “massacro”, sostengono ancora gli organizzatori.

Ieri l’associazione Protezione svizzera degli Animali (PSA) aveva espresso la propria “profonda indignazione” per la recente autorizzazione rilasciata ai Cantoni dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) per l’uccisione di 21 lupi.

“Questa misura non rappresenta una soluzione sostenibile”, ha scritto l’associazione, sottolineando che potrebbe addirittura rappresentare un grave pericolo per la stabilità dei branchi e per la protezione degli animali da allevamento in Svizzera.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR