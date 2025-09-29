Con gli Stati Uniti in ritirata, la Svizzera continuerà a lottare contro la cleptocrazia?

Finora la Svizzera ha restituito ai Paesi d'origine oltre 2 miliardi di dollari di fondi sottratti. Keystone/Martin Ruetschi

Il difficile compito di fermare i flussi finanziari illeciti e restituire i beni rubati è reso più complicato dai progressi lenti e dal declino della leadership statunitense.

Quando le funzionarie e i funzionari pubblici rubano milioni dalle casse dello Stato, sono le persone comuni a soffrirne.

In Nigeria, ad esempio, pazienti che necessitano di cure ospedaliere – in strutture con personale insufficiente – non ricevono l’assistenza adeguata, afferma David Ugolor, direttore esecutivo dell’Africa Network for Environment and Economic Justice (ANEEJ). Inoltre, la mancanza di fondi per mettere a norma le aule scolastiche significa meno bambini a scuola, e le strade senza una manutenzione adeguata aumentano il rischio di incidenti stradali.

Il problema in Nigeria, spiega Ugolor, “ha superato la corruzione, è una conquista dello Stato al potere”. Questo significa che le élite corrotte non solo rubano denaro, ma manipolano la legge per mantenere il controllo. “Tutto questo sta accrescendo le disuguaglianze e la povertà nel Paese”, aggiunge.

Ogni anno, secondo le stime delle Nazioni UniteCollegamento esterno, l’Africa perde quasi 90 miliardi di dollari (72 miliardi di franchi svizzeri) perché funzionari corrotti e criminali trasferiscono all’estero i proventi illeciti. Di conseguenza, gli investimenti statali nella sanità sono dimezzati, e quelli nell’istruzione ridotti di un quarto.

Alcuni Paesi europei e nordamericani, in seguito a una serie di scandali avvenuti in seno alle proprie banche, hanno preso di mira i conti detenuti da cleptocrati stranieri. La Svizzera ha finora restituito oltre 2 miliardi di dollari in fondi sottratti, mentre l’Unione Europea ha adottato nel 2024 una nuova direttivaCollegamento esterno che stabilisce le regole per il recupero dei beni illeciti nei suoi 27 Stati membri.

La risposta alla domanda di un lettore sulla diplomazia svizzera Questo articolo risponde alla domanda di un lettore di Swissinfo, il quale ha chiesto se è vero che leader stranieri, come alcuni di quelli africani, hanno nascosto denaro in banche svizzere. Se hai una domanda sul commercio o sulla diplomazia svizzera alla quale vorresti che rispondessimo, contattaci lasciando un commento.

È una goccia nell’oceano. “Vediamo ancora molti più soldi uscire dai Paesi in via di sviluppo e finire in mani private, rispetto a quelli che vengono restituiti”, dichiara Jackson Oldfield, direttore del Civil Forum for Asset Recovery (CiFAR), con sede in Germania.

Eppure, mentre gli attivisti chiedono una risposta più forte e rapida, alcuni temono che le nazioni occidentali non considerino più la lotta alla cleptocrazia come una questione prioritaria. Queste preoccupazioni sono aggravate dal fatto che gli Stati Uniti, un tempo forza trainante, si stanno ritirando dai loro impegni globali.

“Un segnale sbagliato”

La lotta statunitense contro i finanziamenti illeciti ha subito un duro colpo dopo che l’iniziativa dedicata al recupero dei beni della cleptocrazia del Dipartimento di giustizia è stata smantellataCollegamento esterno nei primi giorni del secondo mandato del presidente Donald Trump.

L’amministrazione ha inoltre sospesoCollegamento esterno l’applicazione del Foreign Corrupt Practices Act (una legge sulle pratiche di corruzione all’estero) e ha disertato le riunioni del Gruppo di lavoro sulla corruzione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

“Ha inviato un segnale sbagliato e sta di fatto incentivando i governi africani corrotti”, dice David Ugolor di ANEEJ. “È davvero spiacevole, soprattutto se pensiamo al lavoro che è stato necessario per portare questo tema nell’agenda globale”.

I risultati ottenuti sono stati frutto di dure battaglie, dalla restituzione come elemento chiave nella Convenzione ONU contro la corruzione del 2004, fino al Forum globale sul recupero dei beni ospitato da Stati Uniti e Regno Unito nel 2017, dove sono stati adottati principiCollegamento esterno per il trasferimento delle risorse rubate.

Da pioniere a oggetto di critiche

Negli ultimi dieci anni, anche la Svizzera ha svolto un ruolo di primo piano, afferma il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a Swissinfo, ad esempio promuovendo lo scambio internazionale di informazioni. Il Paese rimane “fortemente impegnato” nel recupero dei beni, aggiunge il DFAE, e “sta adottando misure per combattere la corruzione” sia a livello nazionale sia internazionale.

I miliardi illeciti che ha restituito sono il risultato di decenni di lavoro graduale per scrollarsi di dosso l’immagine di polo della finanza illecita. La Svizzera ha inasprito la legislazione contro il riciclaggio di denaro dopo essere stata, nel 1986, il primo Paese a congelare preventivamente i conti bancari di un leader corrotto: Ferdinand Marcos delle Filippine. Nel 2016 ha introdotto una leggeCollegamento esterno sul rimpatrio dei beni illeciti stranieri.

Il trasferimento, nel 2018, di 321 milioni di dollari alla Nigeria, parte del denaro rubato dall’ex dittatore Sani Abacha, che governò negli anni Novanta, e dalla sua famiglia, ha rappresentato un altro momento significativo. È stata la prima volta che gruppi civici hanno contribuito a decidere e supervisionare la destinazione dei fondi. Oltre 200 organizzazioni non governative (ONG), guidate da ANEEJ, hanno monitorato i trasferimenti verso persone che vivono in condizioni di povertà.

“È stato un successo perché, per la prima volta, del denaro arrivato in Nigeria potevamo tracciare i beneficiari in diverse parti del Paese”, dice Ugolor. “Il processo è andato liscio ed è diventato sempre più uno standard”.

Lo stesso approccio è stato utilizzato per restituire circa 313 milioni di dollari all’Uzbekistan. Parte di questi fondi finanzia la ristrutturazione di reparti maternitàCollegamento esterno.

Tuttavia, il processo svizzero di recupero di beni – identificazione, congelamento, confisca e restituzione di denaro rubato – non è privo di macchie. Una precedente tranche dei fondi di Abacha ha visto sparire gran parte dei 700 milioni di dollari trasferiti, secondo quanto riportato. Un audit federale del 2022Collegamento esterno ha evidenziato debolezze nel sistema svizzero. La legge del 2016, ha affermato l’ufficio di revisione, è troppo limitata e quindi difficile da applicare nella pratica.

Anche i progressi possono essere lenti. Le autorità svizzere a volte promettono risultati rapidi, ma i casi possono richiedere anni o decenni per essere risolti. Un totale di 683 milioni di franchi provenienti dai fondi Marcos è stato restituito alle Filippine dopo 60 sentenze giudiziarie avvenute nel corso di 18 anni, anche se Berna ha successivamente aggiornato la legislazione per accelerare il processo.

Tuttavia, più recentemente, la Corte federale ha impiegato due anni per pronunciarsi su un ricorso contro la decisione di un tribunale cantonale di restituire 8 milioni di franchi al Perù nel caso che ha coinvolto l’ex capo dei servizi segreti del Paese, Vladimiro Montesinos. Un periodo di tempo “troppo lungo e inaccettabile”, ha dichiaratoCollegamento esterno Oscar Solórzano del Basel Institute on Governance alla newsletter investigativa svizzera Gotham City.

Il Controllo federale che ha redatto l’audit ha anche evidenziato una mancanza di trasparenza, in quanto non esiste un registro unico dei casi. La Financial Action Task Force (FATF), organismo internazionale che combatte il riciclaggio di denaro, raccomanda di mantenere statistiche complete per migliorare il recupero dei beni.

Il DFAE conferma a Swissinfo che non esiste un registro centralizzato, poiché sono coinvolti diversi enti cantonali e federali. Tuttavia, sottolinea che il Governo ha seguito alcune delle raccomandazioni dell’ufficio di revisione. La Svizzera ha anche rafforzato le partnership strategiche con istituzioni come l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine e il suo programma Stolen Assets Recovery (StAR).

StAR gestisce un database con informazioni riguardanti circa 17 miliardi di dollari in beni illeciti provenienti da 560 casi in tutto il mondo. Tuttavia, questi dati rappresentano solo la punta dell’iceberg, poiché, secondo una stimaCollegamento esterno, meno dell’1% dei fondi illeciti globali viene intercettato.

Lacune nella prevenzione

La Svizzera non è l’unico Paese ad avere difficoltà nella gestione di casi complessi. Il think-tank britannico Royal United Services Institute ha affermato che il Regno Unito ha “un problema persistente con il denaro sporco” e che il suo processoCollegamento esterno per affrontare la cleptocrazia “non è efficace”. Tra i problemi figurano la mancanza di una visione condivisa tra i 20 enti governativi coinvolti e la scarsa priorità politica.

Un’altra sfida comune tra i Paesi ricchi, nonostante una crescente volontà di affrontare il segreto bancario e la titolarità effettiva, è la debolezza nella prevenzione, afferma Jackson Oldfield di CiFAR.

Un caso ancora in corso riguarda Riad Salameh, ex governatore della banca centrale del Libano, che insieme al fratello Raja è stato accusato di una serie di presunti reati, tra cui l’appropriazione indebita di fondi pubblici. Il quotidiano SonntagsZeitung ha riportatoCollegamento esterno che 330 milioni di dollari sono stati depositati in conti in Svizzera tramite una società offshoreCollegamento esterno. I fratelli hanno negato le accuse.

Il Parlamento svizzero sta ora valutando misure più restrittive, tra cui un registro federale dei titolari effettivi delle società e norme di due diligence per i consulenti legali. Tuttavia, la sezione svizzera di Transparency International sostieneCollegamento esterno che questi piani non sarebbero comunque sufficienti a portare la Confederazione in linea con gli standard internazionali.

La restituzione “è un loro diritto”

Mentre la Svizzera e altri Paesi fanno progressi lenti nel recupero dei beni e gli Stati Uniti si ritirano dagli impegni precedenti, Ugolor afferma che “lo slancio politico per affrontare i flussi finanziari illeciti” sta diminuendo. Sebbene il suo Paese natale, la Nigeria, abbia beneficiato in passato della leadership di Svizzera, Stati Uniti e Regno Unito, recuperando oltre 3 miliardi di dollari, secondo lui “si tratta di una cifra molto limitata” rispetto a quanto è stato sottratto.

Per le persone comuni che vivono in Nigeria, la posta in gioco non potrebbe essere più alta. Il Paese si colloca al 140° posto su 180 nella classifica 2024 di Transparency International sull’indice di corruzioneCollegamento esterno. Circa il 40% della popolazione è considerataCollegamento esterno povera.

Anche per i Paesi ricchi ci saranno conseguenze se non daranno priorità alla questione.

“Non è carità”, dice Ugolor. Restituire denaro rubato alle cittadine e ai cittadini “è un loro diritto”.

“Le fasce più giovani non hanno lavoro”, aggiunge. “Il pericolo è che, se la corruzione continua a rubare loro il futuro, non avranno altra scelta che trasferirsi in Europa. Se [i Paesi] affrontano la cleptocrazia, in Africa ci sarà prosperità”.

A cura di Tony Barrett/vm/ts

Tradotto con il supporto dell’IA/MaMi