The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Alleanza si oppone a revisione valore locativo

Keystone-SDA

Un'ampia alleanza si è espressa oggi a Berna contro la revisione del valore locativo, in votazione il prossimo 28 settembre. In caso di approvazione del testo, si teme una frenata delle ristrutturazioni e un aumento delle imposte sul reddito.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) La modifica del sistema fiscale, hanno sottolineato gli oppositori, prevede infatti una soppressione delle deduzioni per le ristrutturazioni degli edifici. Questo avrebbe un duplice impatto negativo: impedirebbe che vengano effettuati i lavori e andrebbe a penalizzare chi lavora nei settori che grazie a questi lavori vivono. A rischio sono insomma numerosi posti di lavoro.

Altro punto dolente, sempre secondo il comitato di oppositori: la classe media verrebbe penalizzata, poiché dovrebbe compensare le perdite fiscali con un aumento delle imposte sul reddito. Le stime prevedono un esborso maggiore parti a 500 franchi all’anno per economia domestica. Le mancate entrate fiscali da andare a compensare saranno di circa 1,7 miliardi di franchi annui.

Dell’alleanza “No allo stop delle ristrutturazioni!” (“NON à l’arrêt des rénovations!”) fanno parte membri di PLR e Centro, oltre che rappresentanti di associazioni economiche come aeesuisse, Constructionsuisse, constructionromande, suissetec e swisscleantech. Anche PS, Verdi e sindacati si oppongono a un aumento delle imposte. A loro modo di vedere la revisione avvantaggia infatti i proprietari immobiliari dagli alti redditi, la cui abitazione non ha bisogno di ristrutturazioni e le cui ipoteche sono già rimborsate.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
29 Mi piace
56 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
12 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
12 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR