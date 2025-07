Alnatura chiude i negozi in Svizzera, dipendenti rilevati da Migros

Keystone-SDA

È la fine per Alnatura in Svizzera, perlomeno per quanto riguarda le superfici di vendita autonome.

(Keystone-ATS) La catena di negozi di alimenti biologici, filiale dell’omonimo gruppo tedesco, non ha trovato un partner che volesse subentrare a Migros, azienda che nell’ambito della sua riorganizzazione non aveva prolungato l’esistente contratto di franchising. I 25 punti vendita, tutti nella Svizzera tedesca, chiuderanno a fine 2025.

Tutti i circa 260 dipendenti di vendita interessati riceveranno un’offerta di lavoro alternativa da parte di Migros Zurigo, ha indicato oggi l’azienda. Si stanno inoltre cercando soluzioni per le aree dei negozi, sia all’interno che all’esterno del conglomerato Migros.

Indipendentemente dalla chiusura dei negozi Alnatura – fondata in Germania nel 1984 – e Migros proseguiranno la collaborazione che hanno dal 2012: in futuro i prodotti bio in questione continueranno a essere venduti nei supermercati del grande dettagliante. Il gigante arancione rimane peraltro il più importante acquirente di prodotti Alnatura in Svizzera e sta continuamente ampliando l’assortimento nei propri negozi, assicura la società.