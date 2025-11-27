Approvato il primo vaccino anti-dengue interamente brasiliano

Keystone-SDA

L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha approvato la registrazione del Butantan-Dv, il primo vaccino anti-dengue interamente prodotto nel Paese.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il ministro della Salute, Alexandre Padilha, ha annunciato che l’immunizzante sarà offerto gratuitamente dal Sistema sanitario pubblico, il Sus, a partire dal 2026. L’Istituto Butantan di San Paolo dispone già di un milione di dosi pronte e punta a superare quota 30 milioni entro metà del prossimo anno.

Il vaccino, sviluppato con tecnologia a virus vivo attenuato, è il primo al mondo a dose unica e ha mostrato un’efficacia del 74,7% contro la dengue sintomatica e dell’89% contro le forme gravi. L’indicazione iniziale riguarda la fascia 12-59 anni, con un possibile ampliamento dopo ulteriori studi.

Il governo brasiliano inserirà il Butantan-DV nel Programma nazionale di immunizzazione. Nel 2025 il Paese sudamericano ha registrato 866mila casi di dengue e oltre mille decessi: numeri che le autorità sperano di ridurre grazie al nuovo vaccino.