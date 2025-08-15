The Swiss voice in the world since 1935
Apre il Lucerne Festival, l’ultimo dell’era Michael Haefliger

Keystone-SDA

Questa sera al KKL di Lucerna, alla presenza del consigliere federale Albert Rösti, ha aperto i battenti il Lucerne Festival. È l'ultima edizione sotto la guida di Michael Haefliger.

(Keystone-ATS) Haefliger ha diretto il più grande evento di musica classica in Svizzera per 26 anni

Il festival di quest’anno si svolge sotto il motto “Open End”. Rösti vi ha visto un parallelo con la politica, un lavoro senza fine, che non termina mai. “Ogni decisione ci porta a nuove decisioni da prendere”, ha detto.

Alla serata d’apertura la Lucerne Festival Orchestra viene diretta dal suo direttore Riccardo Chailly. Il concerto viene trasmesso anche su un mega schermo all’esterno.

