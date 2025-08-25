The Swiss voice in the world since 1935

Australopiteco Lucy in mostra a Praga

Keystone-SDA

A partire da oggi sono esposte al Museo Nazionale di Praga le ossa del celebre australopiteco Lucy, scoperte mezzo secolo fa in Etiopia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il nome Lucy deriva dalla famosa canzone dei Beatles “Lucy in the Sky with Diamonds” che risuonava nel campo quando i primi reperti furono ritrovati. I visitatori potranno anche ammirare per sessanta giorni lo scheletro quasi completo di Selam, un bambino che avrebbe vissuto 150’000 anni prima di Lucy.

I fossili degli antenati dell’uomo risalenti a oltre 3 milioni di anni fa sono stati prestati a Praga dal Museo Nazionale dell’Etiopia di Addis Abeba e sono esposti per la prima volta in Europa. A causa del grande interesse previsto da parte del pubblico, il museo ha introdotto biglietti a orario fisso e ha prolungato l’orario di apertura.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Patricia Islas

Come si prepara e come risponde il vostro Paese ai disastri naturali?

Avete mai vissuto disastri naturali nel vostro Paese di residenza? Condividete le vostre esperienze.

Partecipa alla discussione
5 Mi piace
3 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
15 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
58 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR