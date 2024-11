Avvocato, “Gaetz ha pagato due mie clienti per fare sesso”

Keystone-SDA

Un avvocato che rappresenta due donne che hanno testimoniato davanti alla commissione etica della Camera ha dichiarato alla CNN che il controverso Matt Gaetz ha pagato entrambe per fare sesso quando erano maggiorenni nel 2017.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il legale Joel Leppard ha inoltre detto che una delle sue assistite ha anche visto Gaetz – proposto dal presidente eletto Donald Trump per ricoprire il ruolo di segretario alla giustizia (attorney general) – fare sesso con una terza donna, che allora era una minore di 17 anni, durante una festa in Florida sempre lo stesso anno.

“Secondo la donna – ha proseguito – Gaetz non sapeva che la giovane fosse minorenne, e che quando lo ha saputo, ha interrotto i rapporti e li ha ripresi una volta che ha compiuto 18 anni”.

Intanto Trump ha ammesso che Gaetz potrebbe non essere confermato dal Senato nel ruolo di segretario alla giustizia, riferisce in esclusiva il “New York Times”. In conversazioni private, Trump ha confessato questo timore ma pubblicamente non ha mostrato alcun segno di voler di ritirare la nomina e continua a fare pressioni sui senatori.

Da parte sua Elon Musk, stretto alleato di Trump, riferendosi al personaggio giustiziere del futuro di un celebre fumetto interpretato al cinema da Sylvester Stallone, ha scritto sulla propria rete sociale X che “Matt Gaetz ha 3 ‘asset critici’ che sono necessari per il suo ruolo come attorney general: un grande cervello, una spina dorsale d’acciaio e un’ascia per fare a pezzi. (Gaetz) è il Judge Dredd d’America che deve ripulire un sistema corrotto e mettere personaggi potenti e malvagi in galera. Gaetz sarà la nostra scure della giustizia”.

“Quanto alle accuse mossegli contro – ha scritto in un secondo messaggio – le considero meno di niente. Sotto le nostre leggi, un uomo è da considerarsi innocente finché non se ne dimostri la colpevolezza. Se l’attorney general (uno smidollato senza principi) avesse potuto perseguire Gaetz lo avrebbe fatto, ma sapeva che non poteva”.