The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Berna: esplosione e incendio nel quartiere Länggasse, nessun ferito

Keystone-SDA

La forte esplosione e l'incendio che ne è seguito questa mattina nel quartiere della Länggasse di Berna non hanno causato feriti. Stando alla polizia cantonale bernese, le fiamme divampate in un edificio annesso all'ospedale veterinario sono state domate dai pompieri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo il sito web della Facoltà di medicina veterinaria dell’Università di Berna, lo stabile – da cui poco dopo le 11.00 si era levato un denso fumo nero – è dedicato agli animali selvatici e pesci.

Alle 12.45 il servizio di allerta della Confederazione Alertswiss ha diramato un cessato allarme. In precedenza aveva invitato la popolazione a chiudere le finestre e a spegnere i sistemi di ventilazione e di climatizzazione. Nella zona si era avvertito un odore sgradevole.

L’ospedale Lindenhof di Berna, situato proprio accanto alla clinica veterinaria, aveva evacuato a titolo precauzionale il suo centro di emergenza, le sale operatorie e le sale di risveglio a causa dell’incendio. I pazienti e il personale ospedaliero non sono mai stati in pericolo, ha precisato l’ospedale in un comunicato. Si è trattato di “normali procedure” in simili eventi.

La polizia cantonale bernese aveva chiuso una strada situata nel quartiere e aveva deviato parzialmente il traffico.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
28 Mi piace
54 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
9 Mi piace
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR