Borsa svizzera: apertura in calo, SMI -0,20%

Keystone-SDA

Apertura in ribasso questa mattina per la Borsa svizzera: nella sua penultima seduta settimanale, attorno alle 9:05, l'indice dei titoli guida SMI segnava un calo dello 0,20% rispetto a ieri, a 12'251,89 punti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Avvio contrastato per quanto riguarda i principali mercati azionari europei: a Londra, l’indice Ftse 100 guadagna lo 0,08%; a Francoforte, il Dax 30 sale dello 0,07%, mentre a Parigi, il Cac 40 perde lo 0,10%. A Milano l’indice Ftse Mib apre in terreno positivo appena sopra la parità (+0,09%).

Ieri Wall Street ha chiuso debole, con il Dow Jones salito dello 0,04% a 44’938,06 punti, e il Nasdaq che ha perso lo 0,67% a 21’172,86 punti, mentre lo S&P 500 ha ceduto lo 0,24% a 6’395,78 punti.

In Giappone la Borsa di Tokyo ha concluso la sua seduta in calo, appesantita dalla correzione del Nasdaq, il listino della tecnologia USA, che influisce sull’andamento dei principali produttori di microchip, in attesa delle nuove indicazioni dalla Federal Reserve, nel tradizionale simposio di questa settimana a Jackson Hole.

L’indice Nikkei ha ceduto lo 0,65%, a quota 42’610,17, con una perdita di 125 punti.

