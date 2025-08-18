The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Borsa svizzera: apertura in lieve calo

Keystone-SDA

Apertura in lieve calo per la Borsa svizzera. Poco dopo l'apertura l'indice dei titoli guida SMI perdeva lo 0,03% a 12'070,27 punti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La Borsa di Tokyo ha dal canto suo terminato la prima seduta della settimana in rialzo, aggiornando per il secondo giorno consecutivo i massimi di sempre, in scia al record del Dow Jones Usa, e l’indebolimento dello yen – che da slancio ai titoli dell’export. Il listino di riferimento Nikkei ha segnato un aumento dello 0,77%, a quota 43.714,31, con un guadagno di 336 punti.

Fra i principali mercati europei, Milano ha aperto in progressione dello 0,41%, girando però subito in negativo a -0,15%. Francoforte ha iniziato in calo dello 0,20%”e Parigi dello 0,14%. In controtendenza Londra, con un +0,18%.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
28 Mi piace
54 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
8 Mi piace
9 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR