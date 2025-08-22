The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,19%

Keystone-SDA

La Borsa svizzera ha chiuso oggi in rialzo la sua ultima seduta settimanale. L'indice dei titoli guida SMI ha fatto segnare una progressione dello 0,19% a 12'264,85 punti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) La seduta si è svolta fino a metà pomeriggio con pochi impulsi, in attesa dell’intervento del presidente della Federal Reserve Jerome Powell al meeting delle banche centrali a Jackson Hole.

Nel suo discorso, Powell ha aperto a un possibile taglio dei tassi di interesse, come chiesto da tempo dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “La politica in territorio restrittivo, le prospettive di base e il cambio nella bilancia dei rischi potrebbero giustificare un adeguamento della nostra posizione”, ha affermato. Il suo discorso è stato accolto positivamente dai mercati che hanno consolidato i guadagni. Dopo un primo deciso rialzo, l’indice SMI è però lentamente ridisceso per fermarsi poco sopra la linea di demarcazione.

Per quanto riguarda le blue chip, spicca la giornata negativa dei pesi massimi difensivi Novartis (-0,87% a 101,96 franchi), Roche (-0,38% a 261,50 franchi) e Nestlé (-0,67% a 75,36 franchi).

Male anche gli assicurativi Swiss Re (-0,64% a 147,05 franchi), Swiss Life (-0,64% a 900,40 franchi) e Zurich (-0,54% a 593,00 franchi). Andamento inverso per i titoli finanziari UBS (+1,38% a 32,32 franchi) e Partners Group (+2,49% a 1’132,50 franchi).

Chiusura in progressione per i valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (+1,41% a 54,18 franchi), Amrize (+3,18% a 40,90 franchi), Geberit (+0,76% a 606,80 franchi), Holcim (+0,06% a 67,06 franchi), Kühne+Nagel (+0,86% a 169,10 franchi) e Sika (+0,95% a 190,45 franchi).

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Patricia Islas

Come si prepara e come risponde il vostro Paese ai disastri naturali?

Avete mai vissuto disastri naturali nel vostro Paese di residenza? Condividete le vostre esperienze.

Partecipa alla discussione
5 Mi piace
2 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
14 Mi piace
14 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
58 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR