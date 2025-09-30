The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,86%

Keystone-SDA

La borsa svizzera archivia il mese di settembre con un'altra seduta in rialzo, la terza consecutiva: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'109,42 punti, in progressione dello 0,86% rispetto a ieri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il clima generale era orientato alla prudenza, in attesa dell’esito della disputa sul bilancio negli Stati Uniti, che potrebbe portare a una paralisi dell’amministrazione americana, il cosiddetto shutdown.

Il listino è rimasto ancorato a una ristretta fascia di oscillazione, complice la chiara mancanza di impulsi, accentuata dal fatto che domani comincia la “settimana d’oro”, un periodo di vacanze in Cina che renderà ancora meno dinamici i mercati. Ma l”evento della settimana rimane in agenda per venerdì, quando negli Stati Uniti sarà pubblicato il rapporto mensile sul mercato del lavoro. Intanto l’incertezza generale ha favorito l’oro, il cui prezzo è salito a nuovi record.

A livello di singoli titoli sotto i riflettori si è trovata una volta ancora UBS (-0,06% a 32,51 franchi), sulla scia di notizie sulla possibilità di un compromesso in merito ai requisiti sui fondi propri, mentre il Ceo Sergio Ermotti si è detto fiducioso che sarà trovata una buona soluzione sulla questione. Nello stesso comparto finanziario poco dinamica si è mostrata anche Partners Group (-0,29% a 1033,50 franchi), mentre maggiori soddisfazioni hanno dato gli assicurativi Swiss Re (+0,93% a 147,05 franchi), Zurich (+0,50% a 566,60 franchi) e Swiss Life (+0,45% a 855,60 franchi).

In modo non perfettamente unitario si sono mossi i valori particolarmente dipendenti dai cicli economici come ABB (+0,56% a 57,32 franchi), Amrize (+1,83% a 38,39 franchi), Geberit (+1,36% a 597,20 franchi), Holcim (+1,08% a 67,34 franchi), Kühne+Nagel (-2,24% a 148,15 franchi) e Sika (+0,03% a 177,10 franchi).

Hanno trainato il listino i pesi massimi Nestlé (+1,36% a 73,07 franchi), Roche (+1,48% a 259,90 franchi) e Novartis (+1,08% a 100,12 franchi).

Nel mercato allargato Addex (+7,62% a 0,07 franchi) ha pubblicato i risultati semestrali. Sonova (-1,99% a 216,60 franchi) ha sofferto per un cambiamento di raccomandazione operato da Barclays.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR