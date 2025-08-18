The Swiss voice in the world since 1935
Borsa svizzera: chiusura in rosso, SMI -0,02%

Keystone-SDA

Giornata in rosso per la Borsa svizzera, con l'indice dei titoli guida SMI che al termine delle contrattazioni perde lo 0,02% a 12'071,88 punti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) A livello internazionale le notizie congiunturali di rilievo sono risultate scarse, con i mercati che restano in attesa dei risultati dei colloqui sull’Ucraina.

Il deficit commerciale della Spagna è aumentato in modo significativo nel primo semestre dell’anno, raggiungendo i 25,1 miliardi di euro, in crescita del 58,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

A livello svizzero, nel secondo trimestre 2025 la produzione nel settore secondario è scesa dello 0,4% su base annua. I fatturati sono calati dell’1,2%.

Nel ramo turistico, il numero di pernottamenti in luglio – secondo le prime stime – dovrebbe aver registrato un incremento dell’1,9% su base annua. La quota dei visitatori internazionali sarebbe cresciuta del 2,2%, mentre quella dei turisti interni dell’1,5%.

Fra le blue chip, chiudono contrastati i difensivi di peso: Novartis guadagna lo 0,73% a 100,22 franchi, Roche termina in pareggio a 256,00 franchi e Nestlé perde lo 0,18% a 72,21.

Stesso discorso per gli assicurativi, con Swiss Life che guadagna lo 0,04% a 902,40 franchi e Swiss Re e Zurich che perdono rispettivamente lo 0,13% (a 145,75) e lo 0,51% (a 588,00). Negativo il bancario UBS, che lascia sul terreno lo 0,43% a 32,10.

Il titolo più pimpante di giornata è risultato Alcon, in incremento dell’1,39% a 71,52 franchi, mentre la maglia nera va ad Amrize, in discesa dell’1,85% a 40,91.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

