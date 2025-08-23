The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Centinaia in piazza a Tel Aviv, “stop al genocidio a Gaza”

Keystone-SDA

Centinaia di persone hanno protestato a Tel Aviv sabato pomeriggio, chiedendo la fine della guerra e la lotta alla crescente fame nella Striscia di Gaza. Lo riporta Haaretz.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I manifestanti, radunati in piazza Habima, hanno esposto cartelli con la scritta “Fermiamo il genocidio” e foto di bambini palestinesi malnutriti. Tra gli slogan: “Da Gaza a Jenin, basta uccidere i bambini” e “Non moriremo al servizio degli insediamenti”.

La protesta è stata organizzata dall’Alto Comitato di Monitoraggio per i Cittadini Arabi di Israele, un organismo ombrello che rappresenta i cittadini arabi, con la partecipazione dei partiti politici arabi Hadash, Balad e Ta’al. Hanno aderito anche decine di organizzazioni per la pace, tra cui Peace Now, Breaking the Silence, Looking the Occupation in the Eye e l’Israeli-Palestinian Bereaved Families Forum.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Patricia Islas

Come si prepara e come risponde il vostro Paese ai disastri naturali?

Avete mai vissuto disastri naturali nel vostro Paese di residenza? Condividete le vostre esperienze.

Partecipa alla discussione
5 Mi piace
2 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
14 Mi piace
14 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
58 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR