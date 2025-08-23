Centinaia in piazza a Tel Aviv, “stop al genocidio a Gaza”

Keystone-SDA

Centinaia di persone hanno protestato a Tel Aviv sabato pomeriggio, chiedendo la fine della guerra e la lotta alla crescente fame nella Striscia di Gaza. Lo riporta Haaretz.

1 minuto

(Keystone-ATS) I manifestanti, radunati in piazza Habima, hanno esposto cartelli con la scritta “Fermiamo il genocidio” e foto di bambini palestinesi malnutriti. Tra gli slogan: “Da Gaza a Jenin, basta uccidere i bambini” e “Non moriremo al servizio degli insediamenti”.

La protesta è stata organizzata dall’Alto Comitato di Monitoraggio per i Cittadini Arabi di Israele, un organismo ombrello che rappresenta i cittadini arabi, con la partecipazione dei partiti politici arabi Hadash, Balad e Ta’al. Hanno aderito anche decine di organizzazioni per la pace, tra cui Peace Now, Breaking the Silence, Looking the Occupation in the Eye e l’Israeli-Palestinian Bereaved Families Forum.