CF: insediamenti da tutelare, aggiornato inventario GR e FR

(Keystone-ATS) L’inventario federale ISOS, che elenca gli insediamenti da proteggere, è stato aggiornato oggi dal Consiglio federale per i Cantoni di Friburgo e Grigioni. Per quanto attiene alla regione del Maloja, indica una nota governativa odierna, non vi sono variazioni nell’elenco.

I villaggi della Val Bregaglia considerati nell’elenco sono: Bondo, Borgonovo, Castasegna, Coltura, Promontogno, Soglio, Stampa, Vicosoprano. Per quanto riguarda Friburgo, il villaggio di Dompierre nel distretto della Broye è stato rimosso dall’elenco non avendo più le qualità richieste.

I nuovi rilevamenti (5 per Friburgo e 8 per i Grigioni) saranno disponibili da maggio come geodati e in formato PDF sul geoportale della Confederazione e dell’ISOS.

Stando alla nota, l’ISOS fornisce un contributo importante alla qualità nella cultura della costruzione e rientra tra gli inventari federali degli oggetti d’importanza nazionale compilati dalla Confederazione in virtù della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio. Esaminato e aggiornato regolarmente, l’ISOS è uno strumento di cui si avvalgono le autorità responsabili della conservazione dei monumenti storici, delle costruzioni e della pianificazione del territorio per riconoscere e salvaguardare a lungo termine la sostanza edilizia con valore di patrimonio culturale.

Il governo stabilisce quali oggetti iscrivere, modificare o stralciare dopo aver sentito i Cantoni. La Confederazione ricorre all’inventario nell’adempimento dei suoi compiti, mentre i Cantoni e i Comuni devono tenerne conto nelle rispettive pianificazioni territoriali.