Corte suprema declina l’appello di Ghislaine Maxwell

Keystone-SDA

La Corte suprema americana ha rifiutato di esaminare la richiesta di Ghislaine Maxwell di annullare la sua condanna a 20 anni per aver aiutato il defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein ad abusare sessualmente di ragazze adolescenti.

1 minuto

(Keystone-ATS) Così facendo, i giudici hanno lasciato invariata la decisione di un tribunale di grado inferiore che confermava la condanna della socialite britannica.

La difesa sosteneva che la sua pena non fosse valida perché un accordo di patteggiamento stipulato dai procuratori federali con Epstein in Florida nel 2007 proteggeva anche i suoi collaboratori e avrebbe dovuto impedire il suo procedimento penale a New York.