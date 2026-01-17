Crescono i movimenti anti IA, preoccupano lavoro e data center

Si chiamano StopAI, PauseAI, ControlAI e sono gruppi di di attivisti che si oppongono all'attuale corso dell'intelligenza artificiale.

(Keystone-ATS) Negli Stati Uniti propongono azioni di disobbedienza civile, intravvedendo pericoli soprattutto per l’occupazione e il consumo energetico, un dissenso che probabilmente verrà cavalcato dalla politica. Sebbene l’IA abbia il potenziale per prevedere malattie e aiutare la ricerca, anche scienziati come il Nobel Geoffrey Hinton hanno lanciato l’allarme sulla sua “incontrollabilità”.

“Siamo attivisti non violenti che lavorano per vietare permanentemente lo sviluppo della super-intelligenza artificiale per prevenire l’estinzione umana, la perdita di posti di lavoro di massa e molti altri problemi”, scrive StopAI sul suo sito. Il gruppo è il più radicale: ha condotto diverse azioni dimostrative anche fuori dal quartier generale di OpenAI, l’azienda simbolo guidata da Sam Altman che nel 2022 con ChatGpt ha acceso la corsa all’IA.

A settembre hanno fatto notizia le immagini scattate di fronte agli uffici di alcune delle principali aziende del settore, Anthropic e Google DeepMind tra queste, con gli scioperi della fame degli attivisti. “La corsa delle aziende ci sta rapidamente conducendo verso un punto di non ritorno”, ha spiegato Guido Reichstadter, co-fondatore di StopAI.

Costola di questo fenomeno è anche la crescente opposizione ai data center negli Stati Uniti poiché i progetti hanno contribuito al consumo di energia. Secondo uno studio del Data Center Watch, ammonta a 64 miliardi di dollari il valore dei progetti bloccati o ritardati tra il 2023 e marzo 2025.