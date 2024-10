Pittore di guerra in Paraguay, Adolf Methfessel emerge dall’ombra

Illustrazione della battaglia di Paso Pacú (1866), parte dell'"Album Methfessel - Scene della guerra del Paraguay". Museo Larreta

Il suo lavoro è rimasto per decenni sconosciuto al grande pubblico. Una mostra allestita a Buenos Aires fa luce sull'ambiguo lavoro artistico di Adolf Methfessel, il pittore svizzero che ha messo in scena le immagini di una terribile guerra nel Sud America del XIX secolo.

La vita di Adolf Methfessel è un enigma. Wikipedia non ne cita nemmeno l’esistenza.

È stato un artista polimorfo e il suo estro si è sviluppato nel continente sudamericano, dove ha mostrato molte sfaccettature: naturalista, architetto, paesaggista, archeologo, esploratore della flora e della fauna locale. Ma anche pittore di guerra.

Attraverso i suoi disegni e le sue tele, Methfessel ha lasciato trasparire il legame emotivo con la Svizzera, suo Paese d’origine. L’artista nacque a Berna nel 1836. In seguito, nel 1864, si trasferì in Argentina, dopo aver conseguito la qualifica di architetto paesaggista. Del perché emigrò in Argentina, la sua biografia non fa cenno.

“Le ragioni che lo portarono in Argentina non sono note. È possibile che fossero legate all’immagine che l’Argentina stava promuovendo all’estero: un Paese in costruzione, una terra di opportunità”, spiega a SWI swissinfo.ch Leontina Etchelecu, curatrice della mostra al Museo LarretaCollegamento esterno, a Buenos Aires.

All’epoca, l’Argentina era una giovane nazione in cerca di forze vitali dal Vecchio Continente. Undici anni prima dell’arrivo delle emigrate e degli emigrati svizzeri, la prima Costituzione argentina conteneva già un articolo tuttora attuale, in cui si affermava che “il Governo federale incoraggerà l’immigrazione europea e non limiterà, né tasserà l’ingresso nel territorio argentino di stranieri il cui scopo è quello di lavorare la terra, migliorare le industrie, introdurre e insegnare le scienze e le arti”.

Adolf Methfessel, conosciuto dal suo arrivo in Argentina come Adolfo, sbarcò in un Paese che gli stava spalancando le braccia.

“Paraguaiani nascosti”: durante la guerra, Methfessel combinò le sue tecniche di pittura naturalistica con scene di battaglia. Museo Larreta

Buenos Aires, una città di promesse lontane dalla realtà

Molti storici sottolineano come tra il 1860 e il 1870 Buenos Aires cambiò dimensione e divenne una città. Methfessel arrivò nel bel mezzo di questa transizione. Una città mal definita, tra realtà coloniale e industriale, dove la crescente preferenza dell’élite per i beni materiali e culturali europei si scontrava con le condizioni di vita sostanzialmente mediocri della maggioranza. In quel momento, Buenos Aires era una città in cui le promesse di ricchezza fatte ai potenziali immigrati svanivano già dal momento in cui la nave attraccava al porto.

Methfessel fu uno dei fortunati. La sua laurea e le sue origini massoniche gli aprirono le porte dei club esclusivi della città, società di uomini d’affari e professionisti che comprendevano molti stranieri istruiti. Si rese subito conto che a metà del XIX secolo l’attenzione era rivolta alle zone di confine.

Proprio quando Adolf Methfessel arrivò a Buenos Aires, 1’000 chilometri più a nord, scoppiava il più sanguinoso conflitto della storia dell’America Latina: la Guerra della Triplice Alleanza o Grande Guerra.

Le illustrazioni di Methfessel sono ambigue: da un lato esaltano lo sforzo patriottico della guerra, dall’altro ne registrano il lato più crudo e sanguinoso. Museo Larreta

Questo conflitto armato oppose il Paraguay all’Argentina, al Brasile e all’Uruguay. Fu innescato da un colpo di Stato in cui un gruppo di liberali uruguaiani, appoggiati dal Brasile, rovesciarono il Governo federale dell’Uruguay, alleato della controparte paraguaiana.

Il Paraguay intervenne poi per difendere il Governo deposto e scatenò così un confronto con i tre Paesi confinanti, alleati nella difesa delle politiche commerciali liberali e contrari alla diffusione di modelli economici autonomi nella regione (come lo stesso Paraguay).

Per sei anni, la guerra fu tanto impari quanto spietata. Secondo varie fonti, alla fine del conflitto il Paraguay aveva perso il 60% della sua popolazione e oltre il 90% della sua popolazione maschile adulta. Il pittore svizzero fu testimone di questo massacro.

Ritratto dei prigionieri paraguaiani catturati sul colle Valentina. Museo Larreta

La guerra come pretesto per la creazione artistica

Methfessel non partecipò al conflitto come soldato, ma come professionista. Nei club per gentiluomini della capitale, lo svizzero incontrò il generale Bartolomé Mitre, presidente della Repubblica argentina e comandante degli eserciti alleati. Mitre lo introdusse poi a una serie di uomini d’affari interessati a trarre profitto dal conflitto, vendendo alle truppe associate un’ampia gamma di prodotti, dalle matite, ai vestiti, alle armi.

Pronto all’avventura (senza dimenticare matite e quaderni) e in cerca di lavoro, lo svizzero partì per i campi di battaglia nella giungla come rappresentante.

“Eravamo accompagnati dal señor Adolfo Methfessel (sic). Questo giovane è l’unico a seguire l’esercito alleato, a disegnare tutti i siti conquistati dalle nostre armi, a redigere piani, a fare schizzi delle battaglie…”, pubblicava nel maggio 1869 il quotidiano La Tribuna di Buenos Aires, uno dei tanti mezzi di comunicazione che coprivano le vicende della guerra. Fu quasi per caso che Methfessel divenne un cronista di guerra mentre lavorava come commerciante.

I suoi disegni testimoniano una grande varietà di esperienze durante il conflitto. Methfessel mostra la panoramica di un accampamento brasiliano allestito sulle rive di un fiume a Villeta; la marcia delle truppe argentine attraverso la giungla e i combattimenti tra soldati brasiliani e paraguaiani tra fumo e schegge. Oppure l’immagine devastante dei soldati argentini che riposano tra le rovine di una chiesa nella città paraguaiana di Humaitá.

Gli interni della chiesa di Humaytá. Museo Larreta

Queste opere, che si possono ammirare nella mostra al Musée Larreta, lasciano spazio anche a una certa intimità. Nel disegno che mostra la caserma del generale Mitre a Tuyutí, ad esempio, regna la calma, ed è senza dubbio precedente alla Battaglia di Tuyutí, la più grande della storia sudamericana, che mise 70’000 uomini l’uno contro l’altro e causò più di 20’000 morti.

La caserma di S.E. il generale B. Mitre a Tuyuti. Museo Larreta

Tra le opere più notevoli di Methfessel c’è il dittico “Mucho buen tiempo / Mucho mal tempo”. Un quadro e due scene: a sinistra, i soldati bevono mentre pescano in riva al fiume; a destra, un soldato paraguaiano si ripara dalla pioggia sotto un albero mentre i soldati alle sue spalle stanno per attaccarlo.

“Mucho buen tiempo / Mucho mal tempo”. Museo Larreta

I disegni dell’artista svizzero furono pubblicati a Buenos Aires in piena guerra, anticipando i famosi dipinti panoramici documentari dell’artista argentino Cándido López.

Nel 1869, mentre il Paraguay si avviava alla sconfitta, la Litografia Pelvilain pubblicò l'”Álbum Methfessel”, una raccolta di 20 tavole che mostravano per la prima volta le sue immagini “dal vivo”.

L’album vendette bene. Le immagini alimentarono il fervore patriottico di alcuni e suscitarono l’orrore e l’indignazione di altri. In Argentina, la guerra è stata oggetto di critiche feroci, che continuano ancora oggi.

In definitiva, le opere di Methfessel e la trentina di acquerelli realizzati nei 20 anni seguenti avranno contribuito a documentare le atrocità del conflitto.

“La gloriosa cavalleria del generale Osorio [Brasile] nella battaglia di Villeta (Avay)”. Museo Larreta

La versione della battaglia di Avay del pittore brasiliano Pedro Américo, dipinta nel 1877, nove anni dopo la battaglia. Americo intendeva il suo dipinto come un documento grafico degli orrori della guerra. La testimonianza di Adolph Methfessel è più immediata, da parte dell’artista che fu testimone oculare del conflitto. Google Arts & Culture

Il ritorno in Svizzera

Dopo essere sbarcato a Buenos Aires all’età di 28 anni, Methfessel tornò definitivamente in Europa all’età di 68 anni. In Argentina, dove fu testimone della più sanguinosa guerra della regione, studiò anche archeologia, guidò due spedizioni nella provincia di Catamarca e progettò la prima versione del Parque del 3 de Febrero di Buenos Aires, imprimendovi elementi di stile europeo che oggi sono emblematici della città. Viaggiò in alcune delle regioni più inospitali del Paese, prendendo nota degli aspetti scientifici di ciò che osservava e illustrando le bellezze naturali dell’Argentina come naturalista.

Tornato in Svizzera, Adolf Methfessel continuò a ritrarre l’ambiente circostante. Quando si tratta della sua città natale, optò per una retrospettiva documentaria. Si abbandonò alla nostalgia, ritraendo Berna con i ponti e gli edifici che c’erano prima della sua partenza, ma che nel frattempo sono stati demoliti. Anche queste ultime opere sono esposte al Musée Larreta, così come una rappresentazione dell’ospedale in cui morì nel 1909, all’età di 73 anni.

Tornato in Svizzera, Methfessel si dedica alla pittura naturalistica e di paesaggio, scomparendo dalla scena e dal registro artistico. La guerra del Paraguay è stato il suo unico passaporto per i posteri. Tomás Guarnaccia

