The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Dazi Usa: Dhl e Poste tedesche limitano l’invio di pacchi negli Usa

Keystone-SDA

Dhl, il gruppo che controlla anche le Poste tedesche, ha annunciato che da oggi non sarà più possibile inviare pacchi negli Stati Uniti per clienti commerciali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Per l’azienda “ci sono ancora rilevanti questioni che vanno chiarite” rispetto all’applicazione dei dazi che entreranno in vigore dal 29 agosto, ad esempio quelle riguardanti “come e da quale autorità saranno emessi”.

La misura non riguarda i pacchi spediti da privati a privati con un valore fino a cento dollari Usa dichiarati come “regalo”. Tuttavia, l’azienda precisa che queste spedizioni saranno controllate molto più che in passato per evitare abusi.

Per l’invio di documenti, invece, “non cambia nulla”. Nel comunicato si fa riferimento a misure “temporanee” ma non è ancora chiaro fino a quando.

Poche ore dopo, anche le poste francesi “La Poste”, in un comunicato hanno reso noto di aver adottato misure simili limitando in modo significativo, “in via provvisoria”, la spedizione di pacchi e merci verso gli Stati Uniti.

Altre poste nazionali europee hanno seguito l’esempio: “BPost (Belgio), Correos (Spagna), PostNord (la rete svedese-danese), Deutsche Post (Germania) e Austrian Post (Austria) hanno già annunciato l’interruzione delle spedizioni di pacchi postali verso gli Stati Uniti”, ha ricordato La Poste nel suo comunicato.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Patricia Islas

Come si prepara e come risponde il vostro Paese ai disastri naturali?

Avete mai vissuto disastri naturali nel vostro Paese di residenza? Condividete le vostre esperienze.

Partecipa alla discussione
5 Mi piace
2 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
14 Mi piace
14 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
58 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR