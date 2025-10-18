The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Dbrs alza il rating dell’Italia a ‘A’, trend stabile

Keystone-SDA

L'agenzia Dbrs Morningstar alza il rating dell'Italia a A (low) da BBB (High), con trend stabile da positivo. È quanto si legge in una nota.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il governo della premier Giorgia Meloni “si sta dimostrando stabile e credibile”, con l’Italia che sta attraversando un “periodo di stabilità politica che garantisce maggiore prevedibilità nell’elaborazione delle politiche e credibilità nei suoi piani di bilancio”, afferma l’agenzia di rating.

“Frutto del lavoro costante di questi tre anni di governo, l’Italia torna in serie A con grande orgoglio”, ha commentato il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti.

Allo stesso tempo S&P taglia il rating della Francia a ‘A+’ da ‘AA-‘. L’outlook è stabile, si legge in una nota.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR