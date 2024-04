Dopo Tel Aviv Swiss sospende i voli anche da e per Beirut

(Keystone-ATS) In considerazione della situazione in Medio Oriente, Swiss ha sospeso i voli da e per Beirut fino a giovedì incluso, ha annunciato oggi la compagnia aerea. In particolare, ciò riguarda il volo previsto per martedì.

Gli aerei di Swiss continueranno a evitare lo spazio aereo iraniano fino a giovedì. Stando al comunicato stampa, ciò significa che i tempi di volo sulle rotte tra Zurigo e le destinazioni Hong Kong, Bangkok, Singapore, Nuova Delhi e Mumbai saranno prolungati fino a 90 minuti.

Voli da e per Tel Aviv fino a domani

Secondo Swiss, anche le operazioni di volo da e per Tel Aviv in Israele saranno sospese almeno fino a domani. La compagnia aerea intende contattare i passeggeri interessati.

Swiss si dice sollevata dal fatto che i sette dipendenti presenti sul posto siano sani e salvi. “Siamo in costante contatto con loro e stiamo valutando come continuare a proteggerli se la situazione dovesse peggiorare”, ha precisato ancora Swiss.

Attacco dell’Iran

Ieri l’Iran ha lanciato un attacco contro Israele con missili e droni. Lo Stato ebraico, la Giordania e l’Iraq hanno riaperto oggi il loro spazio aereo.

Swiss sta monitorando la situazione in Medio Oriente ed è in contatto con le autorità in Svizzera e sul posto. In base a ciò, verrà presa una decisione sulla ripresa dei voli attualmente sospesi. La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi è sempre la priorità assoluta.

Poco margine di manovra

Da parte sua, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha indicato di avere poco spazio di manovra sul terreno. L’ambasciata svizzera a Tel Aviv continua a fornire i suoi servizi abituali, si legge sul suo sito web. Tuttavia, se la situazione dovesse peggiorare, la rappresentanza “ha solo possibilità molto limitate, se non addirittura nessuna, di fornire assistenza di emergenza”.

Gli sviluppi in Israele rimangono incerti e possono cambiare rapidamente, ha osservato il DFAE. Non si può escludere un deterioramento della situazione della sicurezza in tutta la regione. Fino a nuovo avviso, si sconsiglia di recarsi in Israele.