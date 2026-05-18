Economia svizzera ha registrato un buon inizio di anno

L'economia svizzera ha iniziato bene l'anno Keystone-SDA

Nonostante lo shock dei prezzi del petrolio e le turbolenze doganali, l'economia svizzera ha registrato buoni risultati all'inizio del 2026. Non è però certo se questa tendenza continuerà.

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(Keystone-ATS) Nel primo trimestre il prodotto interno lordo (PIL) reale al netto degli effetti stagionali è cresciuto dello 0,5% rispetto al trimestre precedente, come emerge dalla stima rapida (“Flash-PIL”) pubblicata oggi dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Al risultato hanno contribuito sia il settore industriale che quello dei servizi.

Nell’ultimo trimestre del 2025 il PIL era cresciuto dello 0,2%, mentre nel trimestre precedente era diminuito dello 0,5% a causa della disputa sui dazi.

La crescita attuale supera le previsioni degli esperti: in un sondaggio condotto dall’agenzia AWP, gli analisti avevano previsto una crescita compresa tra lo 0,3% e lo 0,4%.

Per Felicitas Kemeny, responsabile del settore congiuntura presso la SECO, la sorpresa è tuttavia limitata. “La fiducia nell’economia è migliorata”, afferma. “La riduzione dei dazi ha avuto un effetto positivo e anche dalla Germania è arrivato un leggero impulso positivo”.

Diversi indicatori anticipatori hanno infatti segnalato un andamento positivo. Inoltre, non va dimenticato che il prezzo del petrolio è aumentato in modo significativo solo a marzo, ovvero nel terzo mese del trimestre.

Tuttavia, anche in seguito gli indicatori di fiducia non si sono significativamente deteriorati, osserva Kemeny. Ciò alimenta le speranze di un dinamismo positivo che si mantenga nel breve termine.

Kemeny non vuole però sbilanciarsi sulla necessità di adeguare le previsioni economiche della Confederazione. Finora, nel suo scenario principale, il gruppo di esperti della Confederazione ipotizzava per l’anno in corso 2026 una crescita dell’1,0%; con un prezzo del petrolio che rimane elevato, questa dovrebbe attestarsi allo 0,8%

Il “Flash PIL”, pubblicato 45 giorni dopo la fine di ogni trimestre, si basa su informazioni disponibili in fase preliminare dal lato della produzione. I dati di base ancora incompleti vengono integrati mediante stime e aggiornati in un momento successivo, con possibili effetti sul risultato. La stima dettagliata del PIL sarà pubblicata il primo giugno. Solo allora sarà possibile fornire indicazioni specifiche sui singoli settori.