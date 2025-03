Elezione CF: sostenitori zughesi; Pfister costruttore di ponti

Keystone-SDA

I sostenitori zughesi di Martin Pfister sono convinti delle qualità del nuovo consigliere federale, del quale attestano le speciali capacità di costruttore di ponti.

(Keystone-ATS) “Pfister è bravo a riunire le persone e a lavorare in modo orientato alla soluzione”, ha dichiarato il granconsigliere di Zugo Heinz Achermann alla televisione svizzerotedesca SRF durante la festa per l’elezione oggi a Baar (ZG). Achermann aveva intuito fin dall’inizio che poteva essere sufficiente per essere eletto nel Governo federale.

Il carattere amichevole, aperto, disponibile ed empatico di Pfister è una buona base per creare alleanze in un collegio governativo, ha spiegato dal canto suo Gregor Frei, amico di lunga data di Pfister.

Secondo Frei, che aveva già diretto un’azienda assieme al nuovo consigliere federale, Pfister reagisce in modo ponderato nelle situazioni difficili, non si affretta ad intervenire ed è aperto a diverse soluzioni. “Questa è una delle sue caratteristiche come persona e come politico”, ha aggiunto Frei, il quale suona anche in un gruppo di Guggenmusik con Pfister.