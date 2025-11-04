Ems-Chemie conferma previsioni per l’esercizio in corso

Keystone-SDA

Il gruppo grigionese attivo nel campo delle specialità chimiche Ems-Chemie ha ribadito oggi le proprie previsioni per l'esercizio in corso, confermando un utile operativo (EBIT) leggermente superiore all'anno precedente.

(Keystone-ATS) Secondo quanto sottolineato dall’azienda in un comunicato, le valutazioni e le aspettative pubblicate a metà ottobre nel rapporto sui nove mesi rimangono inalterate. La nota è stata pubblicata dopo la pubblicazione di una società di consulenza, che aveva abbassato di oltre il 14% l’obiettivo di prezzo dei titoli del gruppo.